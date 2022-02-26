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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov'la telefonda görüştü

AA, Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov'la telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Görüşmede, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü de tebrik etti.

AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel

Gurbanguli Berdimuhammedov, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkmenistan, Güncel, Haberler

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