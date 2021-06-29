Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ikili ilişkileri geliştirecek hususlar ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov'un doğum gününü de tebrik etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı