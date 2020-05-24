Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile telefonda görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
24.05.2020 22:35 | Son Güncelleme: 24.05.2020 22:35
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Berdimuhamedov görüşmesinde karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulunuldu.
Görüşmede, ikili ilişkileri her alanda güçlendirecek adımlar ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği konuları ele alındı.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: AA