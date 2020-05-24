Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile telefonda görüştü
24.05.2020 22:35 | Son Güncelleme: 24.05.2020 22:35

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Berdimuhamedov görüşmesinde karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulunuldu.

Görüşmede, ikili ilişkileri her alanda güçlendirecek adımlar ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği konuları ele alındı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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