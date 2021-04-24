Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkler ile Ermenilerin yüzyıllarca süren birlikte yaşama kültürünün unutulmasına izin veremeyiz"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkler ile Ermenilerin yüzyıllarca süren birlikte yaşama kültürünün unutulmasına izin veremeyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkler ile Ermenilerin yüzyıllarca süren birlikte yaşama kültürünün unutulmasına izin veremeyiz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a gönderdiği mesajında, "Türkler ile Ermenilerin yüzyıllarca süren ve insanlığa örnek olan birlikte yaşama kültürünün unutulmasına izin veremeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a gönderdiği mesajında, "Türkler ile Ermenilerin yüzyıllarca süren ve insanlığa örnek olan birlikte yaşama kültürünün unutulmasına izin veremeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'a mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Türkler ile Ermenilerin yüzyıllarca süren ve insanlığa örnek olan birlikte yaşama kültürünün unutulmasına izin veremeyiz. Bu tartışmaların üçüncü taraflarca siyasallaştırılarak ülkemize yönelik müdahale aracı haline getirilmesinin kimseye bir faydası olmamıştır. Bu tartışmaların üçüncü taraflarca siyasallaştırılarak ülkemize yönelik müdahale aracı haline getirilmesinin kimseye bir faydası olmamıştır. Bizi bir arada tutan ne çıkardır ne de hesaptır. Aynı ülkeye, aynı değerlere, aynı yüksek ideallere olan samimi bağlılığımızdır" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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