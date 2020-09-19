Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi yeniden kendi iç meseleleriyle boğuşan bir hale getirerek asırlık... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi yeniden kendi iç meseleleriyle boğuşan bir hale getirerek asırlık uyanışımızı önlemeye çalışıyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi yeniden kendi iç meseleleriyle boğuşan bir hale getirerek asırlık uyanışımızı önlemeye çalışıyorlar." Kaynak: AA