Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi yeniden kendi iç meseleleriyle boğuşan bir hale getirerek asırlık...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi yeniden kendi iç meseleleriyle boğuşan bir hale getirerek asırlık uyanışımızı önlemeye çalışıyorlar.
19.09.2020 14:52 | Son Güncelleme: 19.09.2020 14:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi yeniden kendi iç meseleleriyle boğuşan bir hale getirerek asırlık uyanışımızı önlemeye çalışıyorlar."
Kaynak: AA