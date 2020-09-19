Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi yeniden kendi iç meseleleriyle boğuşan bir hale getirerek asırlık...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi yeniden kendi iç meseleleriyle boğuşan bir hale getirerek asırlık...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi yeniden kendi iç meseleleriyle boğuşan bir hale getirerek asırlık uyanışımızı önlemeye çalışıyorlar.

19.09.2020 14:52 | Son Güncelleme: 19.09.2020 14:58

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi yeniden kendi iç meseleleriyle boğuşan bir hale getirerek asırlık uyanışımızı önlemeye çalışıyorlar."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi yeniden kendi iç meseleleriyle boğuşan bir hale getirerek asırlık...

Kaynak: AA

AA Editörü - İbrahim Aktaş
İbrahim Aktaş
AA Editörü

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