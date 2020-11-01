Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi vesayetle esir alamadılar, Türkiye'yi terörle dize getiremediler, Türkiye'ye darbeyle yıkamadılar, Türkiye'yi...
01.11.2020 14:47 | Son Güncelleme: 01.11.2020 14:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi vesayetle esir alamadılar, Türkiye'yi terörle dize getiremediler, Türkiye'ye darbeyle yıkamadılar, Türkiye'yi tehditle, kuşatmayla, ambargoyla prangaya çekemediler, Türkiye'yi ekonomi ile de alt edemeyecekler.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi vesayetle esir alamadılar, Türkiye'yi terörle dize getiremediler, Türkiye'ye darbeyle yıkamadılar, Türkiye'yi tehditle, kuşatmayla, ambargoyla prangaya çekemediler, Türkiye'yi ekonomi ile de alt edemeyecekler."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz