Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi terör örgütleri vasıtasıyla kuşatmayı planlayanlara cevabımızı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi terör örgütleri vasıtasıyla kuşatmayı planlayanlara cevabımızı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.

05.11.2019 12:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (2)

Kaynak: AA

VİDEO: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi terör örgütleri vasıtasıyla kuşatmayı planlayanlara cevabımızı...
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