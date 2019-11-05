Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi terör örgütleri vasıtasıyla kuşatmayı planlayanlara cevabımızı...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.
05.11.2019 12:31
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (2)
Kaynak: AA
VİDEO: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi terör örgütleri vasıtasıyla kuşatmayı planlayanlara cevabımızı...