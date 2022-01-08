Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi, son dönemde pek çok yerde örnekleri yaşanan kargaşa ve parçalanma iklimine sokmanın peşinde koşanların...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi, son dönemde pek çok yerde örnekleri yaşanan kargaşa ve parçalanma iklimine sokmanın peşinde koşanların ihanetlerini ortaya sereceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'yi, son dönemde pek çok yerde örnekleri yaşanan kargaşa ve parçalanma iklimine sokmanın peşinde koşanların ihanetlerini ortaya sereceğiz."
AA / Esin Işık - Son Dakika Haberleri
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