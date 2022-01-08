Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi, son dönemde pek çok yerde örnekleri yaşanan kargaşa ve parçalanma iklimine sokmanın peşinde koşanların... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi, son dönemde pek çok yerde örnekleri yaşanan kargaşa ve parçalanma iklimine sokmanın peşinde koşanların...

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Esin Işık - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi, son dönemde pek çok yerde örnekleri yaşanan kargaşa ve parçalanma iklimine sokmanın peşinde koşanların ihanetlerini ortaya sereceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'yi, son dönemde pek çok yerde örnekleri yaşanan kargaşa ve parçalanma iklimine sokmanın peşinde koşanların ihanetlerini ortaya sereceğiz."

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AA / Esin Işık - Son Dakika Haberleri

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