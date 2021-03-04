Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi özgürlükçü bir anayasaya kavuşturacağız

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah Türkiye'yi, önümüzdeki asırda yürüyüşüne rehberlik edecek; kuşatıcı, sarih, demokratik, özgürlükçü bir anayasaya kavuşturacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına canlı bağlanarak il başkanlarına ve yönetimlerine hitap etti. Partisinin il kongrelerinin tamamlanmasının ardından ilk kez yeni il başkanlarına hitap eden Erdoğan, kongre süreçlerinin salgın şartlarına rağmen gayet başarılı geçtiğini kaydetti. Partinin kuruluşundan bu güne görev alan herkesi kongrelerde görmekten büyük memnuniyet duyduğunu kaydeden Erdoğan, "Bundan sonraki tüm çalışmalarımızı da bu arkadaşlarımızla omuz omuza yürüteceğiz" dedi.

'YENİ BİR GÖNÜL SEFERBERLİĞİ İLE BAŞLIYORUZ'Kendisini partinin, parti kadrolarının hatta milletin üzerinde görenlerin yanlış yerde olduğunu belirten Erdoğan, "AK Parti'de kadim dava dışına hiç kimse ve hiçbir şey vazgeçilmez değildir. Bu anlayışla 2023'e kadar kesintisiz sürece yeni bir gönül seferberliği ile başlıyoruz. 81 vilayette ulaşmadık, yüreğine dokunmadık tek bir insanımızı bırakmayacağız. Ancak bunu başardıktan sonra vatandaşlarımızın sandıkta bize sahip çıkacaklarından emin olabiliriz. Aksi takdirde partimizin ve ülkemizin yaşayacağı sıkıntıların vebalinin altından kalkamayız" dedi.'KARŞIMIZDAKİ İTTİFAK, TEL TEL DÖKÜLMEYE BAŞLADI'Dünyanın içinden geçtiği büyük dönüşüm sürecinin sorumluluklarını daha artırdığını işaret eden Erdoğan, "Geçmişte Türkiye önüne çıkan fırsatları; siyasi, sosyal, ekonomik sorunların başına musallat edilmesi nedeniyle hep kaçırmıştı. Bu defa da aynı oyunun sergilenmeye çalışıldığını biliyoruz. Ama inşallah bu kez büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına mani olamayacaklar. Hep söylediğimiz gibi AK Parti Türkiye'nin son 18 yılına damga vurmanın yanında 2023'e ve 2053'e doğru giden süreci inşa edecek partidir. Milletimizin Türkiye'yi emanet edeceği, yatırım ve üretim konusunda güvendiği bir başka parti yoktur. Yeni yönetim sistemimize geçmemizle birlikte, yolumuza Cumhur İttifakı'yla devam ediyoruz. Milletimizin yarısından fazlasının desteğiyle yürüdüğümüz bu yolda ülkemizi tarihi bir dönüm noktasından geçirme sorumluluğu ile karşı karşıyayız. Karşımızda 40 yamalı bohça misali oluşturulan ittifak şimdiden tel tel dökülmeye başladı. Biz büyük güçlü Türkiye hedefimiz doğrultusuna ilkeli ve gayretli bir şekilde çalışmayı sürdürdükçe inşallah milletimizden aldığımız desteği de artıracağız" diye konuştu.'TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNDE CHP'YE YER YOKTUR'CHP'nin her geçen gün taciz, tecavüz, hırsızlık, arsızlık batağında daha fazla battığını kaydeden Erdoğan, "CHP artık kendi derdine düşmüştür. Siyasetin cilvesi olarak elbette bu partinin gerçek yüzünü göstermek, yalanlarını ve iftiralarını ortaya dökmek için kendilerini muhatap alıp, cevap vermek durumunda kalabiliyoruz. Fakat emin olunuz Türkiye'nin geleceğinde bu zihniyeti, yapısı ve üslubuyla CHP diye bir partiye yer olmadığını da şimdiden görüyoruz. İktidar yolunu darbede, vesayette, dış destekte hatta ülkesinin başına gelecek felaketlerde gören bir anlayış elbette çökmeye mahkumdur" ifadelerini kullandı.'TÜRKİYE'Yİ ÖZGÜRLÜKÇÜ BİR ANAYASAYA KAVUŞTURACAĞIZ'Erdoğan, iktidarda olmalarına rağmen reform gündemine en sıkı kendilerinin sarıldığını belirterek, "Sessiz devrimler olarak nitelendirdiğimiz nice reformlarla ülkemizin demokratik, ekonomik ve demokratik çehresini tümüyle değiştiren parti biziz. AB üyelik sürecini de vesile ederek milletimizin beklentisi olan hak ve özgürlükleri genişleten düzenlemeleri hayata geçiren de biziz. Son 2-3 yıldır yaptığımız reformlar dahi başlı başına destandır" diye konuştu.Cumhur İttifakı olarak anlayış birliği içinde attıkları yeni ve sivil anayasa adımlarının herkesi ilgilendiren bir teklif olduğunu kaydeden Erdoğan, "Siyasi partilerden sivil toplum kuruluşlarına, medyadan iş dünyasına kadar tüm kesimleri bu sürece yapıcı katkı vermeye davet ediyoruz. Yeni ve sivil anayasa hazırlığının günlük siyasetin ve kısır polemiklerin ötesinde bir anlama sahip olduğu inancıyla meselenin kendi mecrasında konuşulup tartışılmasını bekliyoruz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak elbette biz kendi hazırlıklarımızı yapacağız, kimseden katkı gelmese bile biz kendi hazırlığımızı milletimizin takdirine sunmakta kararlıyız. Ama böyle bir sürecin 84 milyonun tamamını kuşatacak şekilde yürümesi için elimizden geleni yapacağız. İnşallah Türkiye'yi, önümüzdeki asırda yürüyüşüne rehberlik edecek; kuşatıcı, sarih, demokratik, özgürlükçü bir anayasaya kavuşturacağız" dedi.'MEĞER BUNLAR ŞEHİRLERİMİZİ YIKMAYA GELİYORMUŞ'Türkiye'nin gelecek asrını düşünürken, şehirlerin yeniden 25-30 yıl öncesine döndüğünü görmekten üzüntü duyduklarını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"İstanbul ve İzmir başta olmak üzere CHP'nin yönetimindeki büyükşehir ve ilçe yönetimleri vatandaşlarımıza hakkıyla hizmet etmek yerine, yeniden çöp, çukur, çamur devrini hortlatmışlardır. Bir de utanmadan çıkıp 'tıkır tıkır çalışıyoruz' demezler mi? Milletimiz de bunlara cevabını şöyle veriyor, 'Takur-tukur belediyeler, çukur-mukur yollar, çer-çöp mahalleler, çap-çamur sokaklar.' Lafa geldiğinde ülkeyi yönetmeye talip olanlar, daha temel belediye hizmetlerinin bile altından kalkamıyorlar. Seçimlerde bunlar, 'yıkmaya geliyoruz' derlerken biz siyasi bir değişimi kast ettiklerini sanmıştık. Meğer bunlar şehirlerimizi temizliği ile yol, su ve kanalizasyon alt yapısıyla, sosyal hizmetleriyle yıkmaya geliyorlarmış."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı