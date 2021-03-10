Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi nükleer enerji sahibi ülkeler ligine katacağız"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi nükleer enerji sahibi ülkeler ligine katacağız"

10.03.2021 16:35 | Son Güncelleme: 10.03.2021 16:44

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Üçüncü Ünitesinin Temel Atma Töreni'ne video konferans yöntemiyle katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Üçüncü Ünitesinin Temel Atma Töreni'ne video konferans yöntemiyle katıldı. (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Türkiye'yi nükleer enerji sahibi ülkeler ligine katacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Akkuyu Nükleer Güç Santrali'mizi en ileri düzeyde güvenlik sistemleriyle donatıyor, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı standartlarına uygunluğuna mutlaka dikkat ediyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'yi nükleer enerji sahibi ülkeler ligine katacağız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'yi nükleer enerji sahibi ülkeler ligine katacağız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'yi nükleer enerji sahibi ülkeler ligine katacağız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'yi nükleer enerji sahibi ülkeler ligine katacağız'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin

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