Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi 780 bin kilometrekarelik devasa büyüklüğüne bakmadan, 10... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi 780 bin kilometrekarelik devasa büyüklüğüne bakmadan, 10 kilometrekarelik bir ada üzerinden kıyılarına hapsetme girişimi, haksızlığın ve adaletsizliğin en açık ifadesidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi 780 bin kilometrekarelik devasa büyüklüğüne bakmadan, 10 kilometrekarelik bir ada üzerinden kıyılarına hapsetme girişimi, haksızlığın ve adaletsizliğin en açık ifadesidir." Kaynak: AA