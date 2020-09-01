Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi 780 bin kilometrekarelik devasa büyüklüğüne bakmadan, 10...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi 780 bin kilometrekarelik devasa büyüklüğüne bakmadan, 10 kilometrekarelik bir ada üzerinden kıyılarına hapsetme girişimi, haksızlığın ve adaletsizliğin en açık ifadesidir.
01.09.2020 11:59 | Son Güncelleme: 01.09.2020 12:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi 780 bin kilometrekarelik devasa büyüklüğüne bakmadan, 10 kilometrekarelik bir ada üzerinden kıyılarına hapsetme girişimi, haksızlığın ve adaletsizliğin en açık ifadesidir."
Kaynak: AA