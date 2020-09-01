Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi 780 bin kilometrekarelik devasa büyüklüğüne bakmadan, 10...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi 780 bin kilometrekarelik devasa büyüklüğüne bakmadan, 10...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi 780 bin kilometrekarelik devasa büyüklüğüne bakmadan, 10 kilometrekarelik bir ada üzerinden kıyılarına hapsetme girişimi, haksızlığın ve adaletsizliğin en açık ifadesidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
01.09.2020 11:59 | Son Güncelleme: 01.09.2020 12:12

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi 780 bin kilometrekarelik devasa büyüklüğüne bakmadan, 10 kilometrekarelik bir ada üzerinden kıyılarına hapsetme girişimi, haksızlığın ve adaletsizliğin en açık ifadesidir."

Kaynak: AA

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