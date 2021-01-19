Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti il kongrelerine İstanbul'dan canlı bağlantıyla katıldı: (1)

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Türkiye'nin sadece son 18 yılının değil, daha uzun yıllar boyunca geleceğinin de partisi olduğunu belirterek, "Türkiye'yi 2023 hedefleriyle biz buluşturacağız.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Türkiye'nin sadece son 18 yılının değil, daha uzun yıllar boyunca geleceğinin de partisi olduğunu belirterek, "Türkiye'yi 2023 hedefleriyle biz buluşturacağız. Cumhur İttifakı ile birlikte hep daha ileriye gidecek, hep daha çok hizmet yapacak, hep daha büyük projelere imza atacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla AK Parti 7. Olağan Düzce, Çorum, Amasya, Bartın ve Karabük il kongrelerine bağlandı.

Dün 9 farklı ilde kongreleri yaptıklarını hatırlatan Erdoğan, bugün de 5 ilde daha kongreleri gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Erdoğan, amaçlarının şubat ayı sonuna kadar tüm il kongrelerini tamamlamak olduğunu, ardından da büyük kongreyi toplayarak partiyi 2023'e hazır hale getireceklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, il kongrelerini salgın şartları sebebiyle sınırlı katılım ve canlı bağlantıyla gerçekleştirmekten elbette memnun olmadıklarını söyledi.

Dünyanın tamamıyla birlikte içinden geçilen kritik bir dönemde başka bir çare olmadığı için artık bu şekilde süreci nihayete erdireceklerini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"İnşallah en kısa sürede tüm illerimizdeki teşkilatlarımızla ve vatandaşlarımızla yüz yüze görüşmeyi, kucaklaşmayı, hasret gidermeyi diliyoruz. AK Parti teşkilatlarımızın geçtiğimiz yıl salgının yol açtığı tüm sıkıntılara rağmen 1 milyon yeni üyeyi partimize kazandırmayı başarmış olmasından büyük bir memnuniyet duyuyorum. İlk günden beri olduğu gibi yeni seçilen teşkilatlarımızda görev alan kadrolarımızın da milletimizle olan gönül bağımızı sürekli güçlendirmek için gece, gündüz çalışacağına inanıyorum. AK Parti'nin yolu milletin yolu, davası milletin davası, gücü milletin gücüdür. Böyle bir misyonla yola çıkmış ve milletimizin teveccühü ile girdiği her seçimden birinci çıkarak 18 yıldır iktidarda kalmış bir partinin mensuplarına düşen görev bu tabloyu hep daha ileriye taşımaktır. Üstadın şu mesajını aklımızdan asla çıkarmamalıyız; 'Tohum saç, bitmezse toprak utansın/ Hedefe varmayan mızrak utansın/ Hey gidi küheylan, koşmana bak sen/ Çatlarsan, doğuran kısrak utansın' Evet, bizler seferle mükellef kadrolar olarak samimiyetle çalıştıkça Rabbim bize nice zaferleri nasip etmiştir. İnşallah bundan sonra da edecektir."

"Türkiye'yi 2023 hedefleriyle biz buluşturacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her anımızı, bu kutlu çatı altında ifade edilen hizmetlerin, mensubu olduğumuz büyük davanın maziden atiye uzanan serencamına verilen bir omuz olduğunun bilinciyle değerlendireceğiz. Ne adamsendeciliğe, ne kibre, ne nefsi arzularımıza asla kapılmadan Hakk'a ve halka hizmet yolunda son nefesimize kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

İl yönetimlerine gelecek yeni isimlere millete hizmet yolunda parti yönetim organlarında gösterecekleri gayret, sarf edilecekleri emek, yapacakları fedakarlık için şimdiden teşekkür ettiğini dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti Türkiye'nin sadece son 18 yılının değil, inşallah daha uzun yıllar boyunca geleceğinin de partisidir. Türkiye'yi 2023 hedefleriyle biz buluşturacağız. Gençlerimizle ülkemizi 2053 vizyonuyla çok daha ileriye yine AK Parti çatısı altında taşıyacaktır. Cumhur İttifakı ile birlikte hep daha ileriye gidecek, hep daha çok hizmet yapacak, hep daha büyük projelere imza atacağız. Mehmet Akif'in dediği gibi 'Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz/ Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz/ Değil mi ortada bir sine çarpıyor, yılmaz/ Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz."

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı