Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'ye yönelik senaryoların yoğunlaştığı bugünlerde mücadelemizi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'ye yönelik senaryoların yoğunlaştığı bugünlerde mücadelemizi yürütürken ilhamımızı Sivas'tan, Sivas Kongresi'ne damga vuran emsalsiz direniş ruhundan alıyoruz.
04.09.2019 17:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'ye yönelik senaryoların yoğunlaştığı bugünlerde mücadelemizi yürütürken ilhamımızı Sivas'tan, Sivas Kongresi'ne damga vuran emsalsiz direniş ruhundan alıyoruz."
Kaynak: AA