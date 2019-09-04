Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'ye yönelik senaryoların yoğunlaştığı bugünlerde mücadelemizi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'ye yönelik senaryoların yoğunlaştığı bugünlerde mücadelemizi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'ye yönelik senaryoların yoğunlaştığı bugünlerde mücadelemizi yürütürken ilhamımızı Sivas'tan, Sivas Kongresi'ne damga vuran emsalsiz direniş ruhundan alıyoruz.

04.09.2019 17:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'ye yönelik senaryoların yoğunlaştığı bugünlerde mücadelemizi yürütürken ilhamımızı Sivas'tan, Sivas Kongresi'ne damga vuran emsalsiz direniş ruhundan alıyoruz."

Kaynak: AA
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