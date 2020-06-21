Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'ye verilen sözler tutulmayarak, ülkemiz düzensiz göç yükünü tek... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'ye verilen sözler tutulmayarak, ülkemiz düzensiz göç yükünü tek başına omuzlamak zorunda bırakıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'ye verilen sözler tutulmayarak, ülkemiz düzensiz göç yükünü tek başına omuzlamak zorunda bırakıldı. Avrupa'ya gidebilen göçmenler ırkçı, ayrımcı ve düşmanlaştırıcı politikaların kurbanı oldu."

Kaynak: AA