Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'ye ekonomik tuzaklarla diz çöktüreceklerini sananlar bu milleti hiç...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'ye ekonomik tuzaklarla diz çöktüreceklerini sananlar bu milleti hiç tanımamışlar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'ye ekonomik tuzaklarla diz çöktüreceklerini sananlar bu milleti hiç tanımamışlar. Biz gerektiğinde 'kan kusup kızılcık şerbeti içtik' diyen, gerektiğinde istiklali için canını ve malını ortaya koymaktan çekinmeyen bir milletin kendisiyiz."
Kaynak: AA
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