Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye Döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye döndüİSTANBUL - Almanya'nın Hamburg şehrinde düzenlenen G20 zirvesinde temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurda döndü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye döndü
İSTANBUL - Almanya'nın Hamburg şehrinde düzenlenen G20 zirvesinde temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurda döndü.
Almanya'da G20 zirvesindeki temasları ardından TC-TUR ile saat 23.00'te Atatürk Havaliman'ına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, AB Bakanı Ömer Çelik, İstanbul Valisi Vasip Şahin karşıladı. Erdoğan, daha sonra Devlet Konutevi önünde bekleyen aracına binerek havalimanından ayrıldı.