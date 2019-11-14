CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TÜRKİYE'YE DÖNDÜ
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TÜRKİYE'YE DÖNDÜ

Haber: Gülseli KENARLI-Güven USTA/İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyaretinin ardından ABD'den Türkiye'ye döndü.

14.11.2019 15:27 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:27
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TÜRKİYE'YE DÖNDÜ

Haber: Gülseli KENARLI-Güven USTA/İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı , çalışma ziyaretinin ardından ABD'den 'ye döndü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde saat 14.50'de indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde Cumhurbaşkanı Yarımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan karşıladı. Erdoğan, buradan Üsküdar Kısıklı'daki konutuna geçti.


Kaynak: DHA
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