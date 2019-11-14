Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye döndü
Haberler » Güncel » Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye döndü - Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye döndü

Gülseli KENARLI-Güven USTA/ CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyaretinin ardından ABD'den Türkiye'ye döndü.

14.11.2019 15:27 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye döndü

Gülseli KENARLI-Güven USTA/ , çalışma ziyaretinin ardından ABD'den 'ye döndü. 

Erdoğan'ın uçağı Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde saat 14.50'de indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde Cumhurbaşkanı Yarımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan karşıladı. Erdoğan, buradan Üsküdar Kısıklı'daki konutuna geçti. 


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et