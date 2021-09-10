Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'ye dair hesapları bozulanların Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023'e giden süreçte daha da... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'ye dair hesapları bozulanların Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023'e giden süreçte daha da...

AA / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'ye dair hesapları bozulanların Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023'e giden süreçte daha da pervasızlaşacağı anlaşılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'ye dair hesapları bozulanların Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023'e giden süreçte daha da pervasızlaşacağı anlaşılıyor."

AA / Burcu Çalık Göçümlü - Son Dakika Haberleri
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 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye, Suriye kaynaklı düzensiz göçün engellenmesine yönelik verdiği olağanüstü mücadelede tek başına bırakılmıştır.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, Suriye kaynaklı düzensiz göçün engellenmesine yönelik verdiği olağanüstü mücadelede tek başına bırakılmıştır."

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Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'ye dair hesapları bozulanların Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023'e giden süreçte daha da... - Haberler
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