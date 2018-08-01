Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'ye Böyle Bir Tehdit Dili Kullanmak Asla Yakışmaz, Biz Bu Tehdit...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika ile yaşanan gerilime ilişkin "Onlarla mücadele veren bir Türkiye'ye böyle bir tehdit dili kullanmak asla yakışmaz, biz bu tehdit diline asla prim vermeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23. Dönem Niğde Milletvekili İsmail Göksel'in TBMM'deki cenaze törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Nurcan Karakaya ve 11 aylık çocuğunun PKK saldırısında hayatını kaybetmesine dair soruya, "Bizim için katlanılması zor bir netice oldu. Gerek Nurcan kızımız gerek yavrusu, 11 aylık bir yavru. Bu terörün aslında tanımını çok açık ve net bir şekilde yapıyor. Nasip olursa ben de arkadaşlarımla beraber, Milli Savunma Bakanım ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılınacak. Şarkışla'daki cenaze merasimine de katılacağız. Onlarla beraber olup acılarını paylaşmak istiyoruz. Terör örgütünün yanında olan gerek içeride gerek dışarıda gerek siyasi gerek gayri siyasi bütün odakları daha güzel bir tanım olamaz. Çok açık ve net her şeyi ortaya koyup, bir 26 yaşındaki annenin, 11 aylık bir yavrunun bunlar tarafından şehit edilmesinde daha büyük ne olabilir. Onları parlamentoya gönderme gayreti içerisinde olanlara en güzel cevaptır. Rabbim'den rahmet diliyorum, ailesine başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Amerika ile yaşanan gerilime yönelik soruya Erdoğan, "Bize tehdit ifadeleriyle yaklaşma kimseye bir şey kazandırmaz. Biz şimdiye kadar NATO'da ABD ile dayanışma içinde olduk. Kore'de onlarla beraber olduk, onlarla birlikte birçok mücadeleyi verdik. Onlarla mücadele veren bir Türkiye'ye böyle bir tehdit dili kullanmak asla yakışmaz, biz bu tehdit diline asla prim vermeyiz" cevabını verdi.

Erdoğan dini azınlıklara yönelik şunları kaydetti:

"Türkiye'deki dini azınlıkların dün yaptıkları açıklama çok manidar. Türkiye'nin dini azınlıklarla en ufak bir sorunu yoktur. ABD'de evangelist, siyonist anlayışın tehditkar dil kullanmasını kabul etmek mümkün değil." - ANKARA