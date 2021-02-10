Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'ye 18 yılda Cumhuriyet tarihinde görülmemiş eserler ve hizmetler kazandırmış bir kadro olarak, 2023'e giden yolda...
10.02.2021 12:21 | Son Güncelleme: 10.02.2021 12:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'ye 18 yılda Cumhuriyet tarihinde görülmemiş eserler ve hizmetler kazandırmış bir kadro olarak, 2023'e giden yolda milletimize ilk sivil yeni Anayasayı kazandırma şerefine de nail olacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'ye 18 yılda Cumhuriyet tarihinde görülmemiş eserler ve hizmetler kazandırmış bir kadro olarak, 2023'e giden yolda milletimize ilk sivil yeni Anayasayı kazandırma şerefine de nail olacağız."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu