Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye yaşadığı bunca yaşadığı bunca sıkıntıya rağmen hamd olsun dimdik...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye yaşadığı bunca yaşadığı bunca sıkıntıya rağmen hamd olsun dimdik...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye yaşadığı bunca yaşadığı bunca sıkıntıya rağmen hamd olsun dimdik ayaktadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye yaşadığı bunca yaşadığı bunca sıkıntıya rağmen hamd olsun dimdik ayaktadır."

Kaynak: AA
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