Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Voleybol Federasyonunu kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Voleybol Federasyonunu kabul etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Voleybol Federasyonunu kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Vahdettin köşkünde Türkiye Voleybol Federasyonunu kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Voleybol Federasyonunu kabul etti

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Vahdettin köşkünde Türkiye Voleybol Federasyonunu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Vahdettin köşkünde Türkiye Voleybol Federasyonunu kabul etti. A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey, İspanya'da geçirdiği rahatsızlığın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile ambulans uçakla Türkiye'ye getirilip sağlığına kavuşmuştu. A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey, İspanya'da geçirdiği rahatsızlığın ardından desteklerini eksik etmeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. Heyette bulunan Küba vatandaşı Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Melissa Teressa Vargas Türk Vatandaşlığına geçti, Vargas bundan sonra Milli takım içinde ter dökecek.

Dünyaca ünlü Voleybolcular Naz Aydemir Akyol ile Eda Erdem Dündar'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a voleybola olan desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Voleybol Federasyonunu kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Voleybol Federasyonunu kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Voleybol Federasyonunu kabul etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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