Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, vesayet zincirlerinden kurtulmak için çalışır, CHP vesayetin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, vesayet zincirlerinden kurtulmak için çalışır, CHP vesayetin sözcülüğüne ve avukatlığına soyunur.
11.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, vesayet zincirlerinden kurtulmak için çalışır, CHP vesayetin sözcülüğüne ve avukatlığına soyunur. Türkiye, PKK'yla mücadele eder, CHP 'arkadaşlar' diyerek teröristlerden yana olur."
Kaynak: AA