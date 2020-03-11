Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, vesayet zincirlerinden kurtulmak için çalışır, CHP vesayetin... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, vesayet zincirlerinden kurtulmak için çalışır, CHP vesayetin sözcülüğüne ve avukatlığına soyunur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, vesayet zincirlerinden kurtulmak için çalışır, CHP vesayetin sözcülüğüne ve avukatlığına soyunur. Türkiye, PKK'yla mücadele eder, CHP 'arkadaşlar' diyerek teröristlerden yana olur." Kaynak: AA