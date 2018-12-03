Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Venezuela İş Forumu'na Katıldı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan Venezuela'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Teresa Carreno Tiyatro Binası'nda düzenlenen Türkiye-Venezuela İş Forumu'na katıldı.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan Venezuela'da
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Teresa Carreno Tiyatro Binası'nda düzenlenen Türkiye-Venezuela İş Forumu'na katıldı.