Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ve Özbekistan, Bölgelerindeki İstikrarsızlıktan En Fazla Etkilenen...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Ali Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "Türkiye ve Özbekistan, bölgelerindeki istikrarsızlıktan en fazla etkilenen ülkelerin başında" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Özbekistan ziyareti kapsamında, Başkent Taşkent'te bulunan Özbekistan Ali Meclisi'ne hitap etti. Konuşmasına Özbek Milli Şairi Erkin Vahidov'un 'Özbeğim' şiirini okuyarak başlayan Erdoğan, "Bu devlet ziyareti vesilesiyle sizlere hitap etme imkanı verdiğinizden dolayı teşekkür ediyorum. Türkistan medeniyetinin doğduğu bu topraklarda kendimizi evimizde gibi daha doğrusu evimize dönmüş gibi hissediyoruz" şeklinde konuştu.

İki ülke arasındaki manevi dostluğu vurgulayan Cumhurbaşkanı, "Gönüller arasına sınır çizilmez. Gönlü yakın olanlar için mesafe önemli değildir" ifadelerini kullandı.

Özbekistan ile Türkiye arasındaki işbirliğine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün 25 anlaşma imzaladık. Özbekistan yabancı sermaye için iş ve yatırım için güvenilir duruma geliyor. Türkiye Özbekistan'a her türlü desteği vermeye hazır. 2017'de ticaret hacmimiz 1,5 milyara ulaştı. Bugün yeni hedef belirledik" dedi.

"Bölgesel sahiplenme ve bölgesel işbirliği istikrarın ve kalkınmanın kilit taşıdır"

Dünyanın küresel anlamada çalkantılı bir dönemden geçtiğine belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün dünyanın birçok köşesinde savaşın ve terörün çirkin yüzüne şahit oluyoruz. Maalesef gerek Türkiye, gerek Özbekistan, bölgelerindeki istikrarsızlıktan en fazla etkilenen ülkelerin başında geliyor" dedi.

Suriye, Irak, Yemen, Somali ve Afganistan gibi ülkelerin durumuna değinen Erdoğan, bu ülkelere hem bu ülkede yaşayanlar için hem de bölgenin istikrarı için bir an önce barışın gelmesi gerektiğini vurguladı. Özbekistan'ın bölgede önemli bir rolü olduğunu söyleyen Erdoğan, "Bölgesel sahiplenme ve bölgesel işbirliği istikrarın ve kalkınmanın kilit taşıdır" ifadelerini kullandı.

Özbekistan ve Türkiye arasındaki derin tarihsel bağın vurgusunu yapan Cumhurbaşkanı, "Geçtiğimiz hafta açılışının 98'inci yıl dönümünü kutladığımız Türkiye Büyük Millet Meclisi istiklal harbimizin karargahı olan gazi bir meclistir. İstiklal harbimize canları ile malları ile ve duaları ile destek olan Özbek kardeşlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum" şeklinde konuştu. - TAŞKENT