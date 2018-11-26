Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ve Katar Birbirlerinin Kara Gün Dostu Olduğunu Defalarca...

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin konuşması

Detaylar İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Vahdettin Köşkü'nde Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 4. Toplantısı'na katıldı.