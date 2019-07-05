Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye varlığına ve birliğine yönelik saldırıları kendi topraklarında...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye varlığına ve birliğine yönelik saldırıları kendi topraklarında...

- Törenden görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Müşterek Harp Enstitüsü ve Harp Enstitüleri Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni'nde konuştu.

- Törenden görüntüler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Müşterek Harp Enstitüsü ve Harp Enstitüleri Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni'nde konuştu.

Kaynak: AA
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