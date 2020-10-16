Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye-Ukrayna) Yatırımların artırılmasıyla ekonomik ve ticari iş birliğimizi yeni seviyelere taşıma yönündeki irademizi...
16.10.2020 19:26 | Son Güncelleme: 16.10.2020 19:32
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy başkanlığındaki heyetler arası görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlendi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy başkanlığındaki heyetler arası görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı