Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, sınır güvenliği için yürüttüğü harekâtlarda, uluslararası... Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, sınır güvenliği için yürüttüğü harekatlarda, uluslararası anlaşmalara uygun olarak attığı tüm adımlarda ve ülke içinde aldığı kararlarda, milli egemenlik haklarını kullanmaktadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, sınır güvenliği için yürüttüğü harekatlarda, uluslararası anlaşmalara uygun olarak attığı tüm adımlarda ve ülke içinde aldığı kararlarda, milli egemenlik haklarını kullanmaktadır" dedi. - ANKARA Kaynak: İHA