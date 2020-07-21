Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, sınır güvenliği için yürüttüğü harekâtlarda, uluslararası...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, sınır güvenliği için yürüttüğü harekatlarda, uluslararası anlaşmalara uygun olarak attığı tüm adımlarda ve ülke içinde aldığı kararlarda, milli egemenlik haklarını kullanmaktadır" dedi.
21.07.2020 14:26 | Son Güncelleme: 21.07.2020 15:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, sınır güvenliği için yürüttüğü harekatlarda, uluslararası anlaşmalara uygun olarak attığı tüm adımlarda ve ülke içinde aldığı kararlarda, milli egemenlik haklarını kullanmaktadır" dedi. - ANKARA
Kaynak: İHA