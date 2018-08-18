Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Sağlıkta Bir Değişim, Dönüşüm Sürecini Yaşadı"
- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Salondaki partililerden görüntüler Tribünlerde açılan pankartlardan görüntüler ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 6.
- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Salondaki partililerden görüntüler
Tribünlerde açılan pankartlardan görüntüler ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'nde konuştu. (7)