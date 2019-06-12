Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye S-400 savunma sistemini alacaktır demiyorum, aldı iş bitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye S-400 savunma sistemini alacaktır demiyorum, aldı iş bitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye S400 savunma sistemlerini alacaktır demiyorum, almıştır. Biz bu işi bitirdik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye S-400 savunma sistemini alacaktır demiyorum, aldı iş bitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye S400 savunma sistemlerini alacaktır demiyorum, almıştır. Biz bu işi bitirdik." dedi.

Erdoğan ayrıca, "YPG ve PYD, PKK'nın uzantıları değil mi? Bunlara en büyük desteği veren kim? Bizim stratejik ortağımız" diye konuştu.. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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