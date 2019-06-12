Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye S-400 savunma sistemini alacaktır demiyorum, aldı iş bitti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye S400 savunma sistemlerini alacaktır demiyorum, almıştır. Biz bu işi bitirdik." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye S400 savunma sistemlerini alacaktır demiyorum, almıştır. Biz bu işi bitirdik." dedi.
Erdoğan ayrıca, "YPG ve PYD, PKK'nın uzantıları değil mi? Bunlara en büyük desteği veren kim? Bizim stratejik ortağımız" diye konuştu.. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
ABD'nin S-400 mektubuna Bakan Akar'dan tepki: Müttefiklik ruhuna uygun olmadığını gördük, cevabı hazırlıyoruz