Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye-Özbekistan kardeşliği, maziden atiye uzanan kadim bir kardeşliktir"
Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ortak basın toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, baş başa ve heyetlerarası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
19.02.2020 20:47 | Son Güncelleme: 19.02.2020 20:50
Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ortak basın toplantısı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, baş başa ve heyetlerarası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
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Kaynak: AA