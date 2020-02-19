Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye-Özbekistan kardeşliği, maziden atiye uzanan kadim bir kardeşliktir"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye-Özbekistan kardeşliği, maziden atiye uzanan kadim bir kardeşliktir"

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ortak basın toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, baş başa ve heyetlerarası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

19.02.2020 20:47 | Son Güncelleme: 19.02.2020 20:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Mirziyoyev ortak basın toplantısı

Cumhurbaşkanı 'ın açıklamaları

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, baş başa ve heyetlerarası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

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Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye-Özbekistan kardeşliği, maziden atiye uzanan kadim bir kardeşliktir"
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