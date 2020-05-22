Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak sadece kendi sınırlarımız içinde bu salgını yenmemiz...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak sadece kendi sınırlarımız içinde bu salgını yenmemiz yetmiyor, yakın çevremiz başta olmak üzere dünyanın tamamında salgın etkisiz hale gelecek ki hep birlikte rahat bir nefes alabilelim."
22.05.2020 15:15 | Son Güncelleme: 22.05.2020 15:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak sadece kendi sınırlarımız içinde bu salgını yenmemiz yetmiyor, yakın çevremiz başta olmak üzere dünyanın tamamında salgın etkisiz hale gelecek ki hep birlikte rahat bir nefes alabilelim."
Kaynak: AA