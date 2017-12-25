Cumhurbaşkanı Erdoğan_ _türkiye Olarak Kazan Kazan İlkesiyle Hareket Ediyoruz_ - _500 Milyon Dolar...

Hikaye:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak kazan kazan ilkesiyle hareket ediyoruz"

"500 milyon dolar olan ekonomik işbirliğimiz yeterli değil. 10 milyar doları hedeflemeliyiz" HARTUM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "500 milyon dolar olan ekonomik işbirliğimiz yeterli değil. 10 milyar doları hedeflemeliyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Sudan İş Forumu'nda konuştu. Erdoğan, "Köklü tarihi kültürel ilişkilere sahip olduğumuz Sudan'la ilişkileri daha ileriye taşımak istiyoruz. Ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi bu noktadaki hedefimizdi. Sudan'la iki günde 21 anlaşma imzaladık. 500 milyon dolar olan ekonomik işbirliğimiz yeterli değil. 10 milyar doları hedeflemeliyiz. Bu hedefimiz çok kısa sürede olabilir. Türkiye olarak kazan kazan ilkesiyle hareket ediyoruz. Ekonomik işbirliğimizi yatırımlara da dayandırmak istiyoruz. İş adamlarımızın çok önemli yatırımları bulunuyor. İş adamlarımızın dünyanın çeşitli ülkelerinde 350 milyon doları doğrudan, 300 milyon doları müteahhit hizmetleri yönünde 650 milyon dolar yatırımı bulunuyor" dedi.

"Sevakin Adası'nı inşa ve ihya etmek isteriz"

Erdoğan, "Sevakin Adası'nı bize belli bir süre tahsis etseniz de biz bu adayı aslına uygun olarak yeniden inşa ve ihya etsek. Ömer El-Beşir kardeşim 'tamam' dedi. Burayı inşa ve ihya ne demek biliyor musunuz? Burayı yerle bir edenlere şu cevabı vermiş olacağız. Siz geldiğiniz buraları yerle bir ettiniz. Sizin o buraları yerle bir etmeniz, bizim sakalımızı tıraş etmeye benzer. Unutmayın ki biz burayı öyle bir inşa ve ihya edeceğiz ki kesilen sakal çok daha gür biter, siz bunu göreceksiniz" diye konuştu.