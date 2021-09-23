Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak iklim değişikliği noktasında düşüncemizi Glasgow'da vereceğimiz mesajlarla da ortaya koyacağız."
AA / Enes Kaplan - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak iklim değişikliği noktasında düşüncemizi Glasgow'da vereceğimiz mesajlarla da ortaya koyacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak iklim değişikliği noktasında düşüncemizi Glasgow'da vereceğimiz mesajlarla da ortaya koyacağız."
AA / Enes Kaplan - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2)
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(F-35) Türkiye olarak dürüst davranıyoruz, duruşumuz dürüsttür ama Amerika maalesef dürüst davranmadı, davranmıyor."
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yok Kürt sorununu çözmektir, yok şudur, yok budur… Türkiye'de böyle bir sorun yok. Biz bu işi çoktan çözdük, aştık, bitirdik."