Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak iklim değişikliği noktasında düşüncemizi Glasgow'da vereceğimiz mesajlarla da ortaya koyacağız."

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(F-35) Türkiye olarak dürüst davranıyoruz, duruşumuz dürüsttür ama Amerika maalesef dürüst davranmadı, davranmıyor."

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yok Kürt sorununu çözmektir, yok şudur, yok budur… Türkiye'de böyle bir sorun yok. Biz bu işi çoktan çözdük, aştık, bitirdik."