Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak her zaman ve her yerde olduğu gibi hakkın, hakikatin, mazlumun yanında yer almayı, bu doğrultuda söz söylemeyi...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak her zaman ve her yerde olduğu gibi hakkın, hakikatin, mazlumun yanında yer almayı, bu doğrultuda söz söylemeyi...

05.12.2020 15:47 | Son Güncelleme: 05.12.2020 15:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak her zaman ve her yerde olduğu gibi hakkın, hakikatin, mazlumun yanında yer almayı, bu doğrultuda söz söylemeyi ve siyaset izlemeyi sürdüreceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak her zaman ve her yerde olduğu gibi hakkın, hakikatin, mazlumun yanında yer almayı, bu doğrultuda söz söylemeyi ve siyaset izlemeyi sürdüreceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük

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