Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak her zaman ve her yerde olduğu gibi hakkın, hakikatin, mazlumun yanında yer almayı, bu doğrultuda söz söylemeyi...
05.12.2020 15:47 | Son Güncelleme: 05.12.2020 15:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak her zaman ve her yerde olduğu gibi hakkın, hakikatin, mazlumun yanında yer almayı, bu doğrultuda söz söylemeyi ve siyaset izlemeyi sürdüreceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak her zaman ve her yerde olduğu gibi hakkın, hakikatin, mazlumun yanında yer almayı, bu doğrultuda söz söylemeyi ve siyaset izlemeyi sürdüreceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük