CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TÜRKİYE OLARAK HER İKİ ALANDA DA GİRDİĞİMİZ İMTİHANDAN ANLIMIZIN AKIYLA...
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TÜRKİYE OLARAK HER İKİ ALANDA DA GİRDİĞİMİZ İMTİHANDAN ANLIMIZIN AKIYLA...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına alan salgın sonrası iki sektörün önemi bir kez daha öne çıkmıştır.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TÜRKİYE OLARAK HER İKİ ALANDA DA GİRDİĞİMİZ İMTİHANDAN ANLIMIZIN AKIYLA...
03.07.2020 17:51 | Son Güncelleme: 03.07.2020 17:55

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına alan salgın sonrası iki sektörün önemi bir kez daha öne çıkmıştır. Bunlardan biri sağlık, diğeri gıda ve tarımdır. Türkiye olarak her iki alanda da girdiğimiz imtihandan anlımızın akıyla çıktık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Ovası Sulaması 1. 2. ve 3. Kısım Sulamaları Hizmete Alma Töreni'ne telekonferans yöntemiyle katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden katıldığı programda yaptığı konuşmasında, "Ülkemizde son yıllarda hayata geçirdiğimiz pek çok dev projenin fikir babası olan Abdülhamid Han, Konya Ovası sulamasının da temellerini atan kişidir. Bu yıl sonunda su tutmaya başlayacak Bozkır ve Avşar barajları sayesinde Toroslar'dan getirdiğimiz suyu ovamızda en verimli şekilde kullanma imkanına kavuşacağız. Ülkemizin tarım potansiyelini sonuna kadar değerlendirmekte kararlıyız. Konya'ya ilave olarak diğer illerimizde de 15,5 milyon dekar arazinin sulanmasını hedefliyoruz. Projenin diğer kısımları da peyderpey tamamlandığında Konya'da su ile buluşturacağımız toprak büyüklüğümüz 11 milyon dekarı bulacaktır. Modern sulama tekniklerinde kullanım oranını yüzde 6'dan yüzde 28 seviyesine çıkardık" diye konuştu.

"TÜRKİYE OLARAK HER İKİ ALANDA DA GİRDİĞİMİZ İMTİHANDAN ANLIMIZIN AKIYLA ÇIKTIK"Erdoğan, "Enerji ile birlikte bölgedeki üretime yıllık toplam katkısı 21 milyar TL'yi bulacaktır. Şimdiye kadar 43 milyar liralık yatırım yapılan projenin tüm aşamalarını yakından takip ediyoruz. Ülkemizin tarım potansiyelini sonuna kadar değerlendirmekte kararlıyız. Dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına alan salgın sonrası iki sektörün önemi bir kez daha öne çıkmıştır. Bunlardan biri sağlık, diğeri gıda ve tarımdır. Türkiye olarak her iki alanda da girdiğimiz imtihandan anlımızın akıyla çıktık. Gelişmiş ülkelerin dahi çaresiz kaldığı sıkıntıları güçlü sağlık ve tarım altyapımız sayesinde kolayca göğüslemeyi başardık. Bununla kalmadık, elimizdeki imkanları pek çok dost ve kardeş ülkeyle de paylaştık. Tarım üretiminde ve gıda alanında kendi kendine yeterli olmanın tartışılmaz üstünlüğü salgın döneminde görüldü. Pek çok ülkede raflar boş kalırken, temel ihtiyaçlar karşılanamazken ülkemizde hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadık. Çünkü Türkiye kendi ihtiyacını karşılamanın ötesinde üretim gücüne sahip bir ülkedir. Yaşadığımız tecrübe bize tarım sektöründeki projelerimize çok daha sıkı sarılmamız gerektiğini göstermektedir" şeklinde konuştu. 

"ÜLKEMİZDE TARLA ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ 18 YILDA 58 MİLYON TONDAN 64 MİLYON TONA YÜKSELMİŞTİR"Erdoğan, "Tarımsal hasılasını 18 yılda 87 milyar liradan 275 milyar liraya, tarım ürünleri ihracatını 3.7 milyar dolardan 18 milyar dolara yükseltmiş bir ülkeyiz. Ülkemizde tarla ürünleri üretimi 18 yılda 58 milyon tondan 64 milyon tona, sebze üretimi 25 milyon tondan 31 milyon tona yükselmiştir" ifadelerini kullandı. 

"TÜRKİYE MEYVE VE SEBZEDE NET İHRACATÇI KONUMDADIR"Erdoğan, "Gençlerimizin ve kadınlarımızın tarım sektöründe daha etkin olmaları için özel destek programları geliştirdik. Çiftçilerimize son 18 yılda yaklaşık 150 milyar lira tarımsal üretim desteğinde bulunduk. Tabii afet desteğine kadar her alanda çiftçimizin gücünü artıracak politikalar hayata geçirildi. Sera üretimini ülkemizin 72 iline yaydık. Türkiye meyve ve sebzede net ihracatçı konumdadır" dedi.

"TÜRKİYE YENİ DÖNEMİN PARLAYAN YILDIZI OLARAK GÖSTERİLİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgın sonrası dünya düzeni yeniden şekillenecek. Türkiye yeni dönemin parlayan yıldızı olarak gösteriliyor. Konya bu potansiyeli süratle harekete geçirerek diğer şehirlerimize örnek olmalıdır. Büyüyen ve güçlenen Türkiye, kendisiyle birlikte tüm dostlarının, kardeşlerinin, mazlumların da umudu olarak yoluna devam edecektir. Türkiye'nin 81 vilayeti ve 83 milyon vatandaşı ele ele verip ülkemizi en kısa sürede inşallah 2023 hedeflerine ulaştıracağız" diye konuştu. 

- İstanbul

Kaynak: DHA

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