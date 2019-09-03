Cumhurbaşkanı Erdoğan : "Türkiye olarak dostumuz ve müttefikimiz Çekya ile ilişkilerimizi her...
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çekya Başbakanı Andrej Babis görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
03.09.2019 21:09
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çekya Başbakanı Andrej Babis görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. (1)
"Türkiye olarak dostumuz ve müttefikimiz Çekya ile ilişkilerimizi her alanda geliştirme irademiz tamdır"
Kaynak: AA