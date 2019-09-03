Cumhurbaşkanı Erdoğan : "Türkiye olarak dostumuz ve müttefikimiz Çekya ile ilişkilerimizi her...

Cumhurbaşkanı Erdoğan : "Türkiye olarak dostumuz ve müttefikimiz Çekya ile ilişkilerimizi her...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çekya Başbakanı Andrej Babis görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

03.09.2019 21:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan :

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çekya Başbakanı Andrej Babis görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. (1)

"Türkiye olarak dostumuz ve müttefikimiz Çekya ile ilişkilerimizi her alanda geliştirme irademiz tamdır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan :
Kaynak: AA
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