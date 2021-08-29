Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak derdimiz şu; Afganistan süratle toparlanmalı. Biz her türlü desteği vermeye hazırız. Yeter ki Afganistan...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak derdimiz şu; Afganistan süratle toparlanmalı. Biz her türlü desteği vermeye hazırız. Yeter ki Afganistan...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye olarak derdimiz şu; Afganistan süratle toparlanmalı. Biz her türlü desteği vermeye hazırız. Yeter ki Afganistan...
Anadolu Ajansı / Selma Kasap - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak derdimiz şu; Afganistan süratle toparlanmalı. Biz her türlü desteği vermeye hazırız. Yeter ki Afganistan tarafından da o yaklaşımı görelim."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak derdimiz şu; Afganistan süratle toparlanmalı. Biz her türlü desteği vermeye hazırız. Yeter ki Afganistan tarafından da o yaklaşımı görelim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak derdimiz şu; Afganistan süratle toparlanmalı. Biz her türlü desteği vermeye hazırız. Yeter ki Afganistan... - Haberler
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