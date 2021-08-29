Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak derdimiz şu; Afganistan süratle toparlanmalı. Biz her türlü desteği vermeye hazırız. Yeter ki Afganistan...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak derdimiz şu; Afganistan süratle toparlanmalı. Biz her türlü desteği vermeye hazırız. Yeter ki Afganistan tarafından da o yaklaşımı görelim."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak derdimiz şu; Afganistan süratle toparlanmalı. Biz her türlü desteği vermeye hazırız. Yeter ki Afganistan tarafından da o yaklaşımı görelim."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap