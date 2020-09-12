Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak aynı anda birden çok cephede çetin bir mücadele veriyoruz" Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul 100 Bin Yeni Üye Programı'nda konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul 100 Bin Yeni Üye Programı'nda konuştu. (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önce millet, önce memleket diyen Türkiye eksenli hareket eden herkese, elimizi uzatmak durumundayız."

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "AK Parti çatısı altında, terör ve şiddetle arasına mesafe koyan herkese ne kadar aykırı olursa olsun her türlü görüşe yer vardır."

Erdoğan: "Türkiye olarak aynı anda birden çok cephede çetin bir mücadele veriyoruz, içeride, sınır ötesinde, ötenin ötesinde de veriyoruz."

Erdoğan: "Ülkemizi terörle baskıyla ekonomik tetikçileriyle hedef alanların amacı bizi onurlu ve kararlı duruşumuzdan vazgeçirmektir."

Kaynak: AA