CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TÜRKİYE'NİN YÜKSELİŞİNDEN DUYULAN RAHATSIZLIK OLDUĞUNU BİLİYORUZ (1)
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TÜRKİYE'NİN YÜKSELİŞİNDEN DUYULAN RAHATSIZLIK OLDUĞUNU BİLİYORUZ (1)

İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye'deki, Libya'daki harekatlarımıza yöneltilen eleştirilerin gerisinde, Türkiye'nin yükselişinden duyulan rahatsızlık olduğunu da biliyoruz.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TÜRKİYE'NİN YÜKSELİŞİNDEN DUYULAN RAHATSIZLIK OLDUĞUNU BİLİYORUZ (1)
22.05.2020 16:52 | Son Güncelleme: 22.05.2020 16:52

İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye'deki, Libya'daki harekatlarımıza yöneltilen eleştirilerin gerisinde, Türkiye'nin yükselişinden duyulan rahatsızlık olduğunu da biliyoruz. Hiç kusura bakmasınlar, ülkemizin ve milletimizin aydınlık geleceği

için bunları rahatsız etmeyi daha çok sürdüreceğiz." dedi.Erdoğan'ın başkanlığında 137. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı yapıldı. Türkiye genelinde 90 nokta ve 378 kişi ile yapılan en geniş katılımlı videokonferans olma özelliği taşıyan toplantıya Tarabya'daki Huber Köşkü'nden bağlanan Erdoğan, "Hem bu salgın dönemindeki muhtemel ihtiyaçları karşılamak hem de sağlık sistemimize kalıcı katkı sağlamak amacıyla yaptığımız hastanelere çamur atıyorlar. Suriye'deki, Libya'daki harekatlarımıza yöneltilen eleştirilerin gerisinde, Türkiye'nin yükselişinden duyulan rahatsızlık olduğunu da biliyoruz. Hiç kusura bakmasınlar, ülkemizin ve milletimizin aydınlık geleceği için bunlarırahatsız etmeyi daha çok sürdüreceğiz. Yıllardır ağızlarından köpükler saçarak, kalemlerinden kan damlatarak bize saldıranların hepsinin de foyaları birer birer ortaya dökülüyor. Meğer bunların hepsi de bize yönelttikleri ithamların çok daha beterini kendileri bilfiil istiyorlarmış. Bu ülkenin, bu halkın ortak değerlerini yaptıkları hırsızlıkları örtmek için bir kalkan gibi kullanarak, istismar ettiklerini artık herkes görüyor. Tabii bunların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor. Hukukun konusu olan işleri yargı, idarenin konusu olan işleri ilgili kurumlar takip edecek. Hükümet olarak biz programımızı, planlarımızı, projelerimizi hayata geçirmek için çalışacağız. Sizler de iktidar partisi adına tüm bu süreçlerin hakkıyla yürütülüp, yürütülmediğini gözetecek, eksiklikleri tespit edip bize bildireceksiniz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu anlayışla 18 yılda Türkiye'ye çağ atlattıklarını ifade ederek, hep birlikte ülkeyi 2023 hedeflerine ulaştırdıklarını da göreceklerini söyledi. Erdoğan, "CHP'nin başındaki zatın hezeyanlarına cevap vermek zorunda kalma hususundaki ızdırabımı çok iyi biliyorsunuz. Şu mübarek günde de aynı ızdıraba maruz kalma pahasına, geçtiğimiz günlerde dile getirdiği 'buhran' ithamına değinmek istiyorum. Türkiye için buhran yabancı bir kavram değildir. Bu ülke geçmişte CHP dönemlerinde, halkına verecek yeterli ekmek bulamadığı için, ekmeği karneyle dağıtma buhranını yaşamıştır. Yaşatan kimdir? CHP" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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