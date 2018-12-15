Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin yükselişi herkes tarafından görülüyor ve kabul ediliyor. Sadece anamuhalefet partisi bu gerçeklere kör, sağır ve lal. Geçmişteki 14 seçimde olduğu gibi 31 Mart için de tek bir projeleri var, o da AK Parti'ye ve Tayyip Erdoğan'a saldırmak, iftira atmak, çamur atmak. Bunun için terör örgütleriyle iş birliği yapmaktan darbe çığırtkanlığına, ülkede kaos çıkartma çağrısından Türkiye'yi dünyaya şikayet etmeye kadar her türlü rezilliği sergilemekten geri durmuyorlar."