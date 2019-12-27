Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin yeni otomobilini tanıttı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin yeni otomobilini tanıttı

Türkiye'nin merakla beklenen yerli otomobili Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde görücüye çıktı. Yeni otomobilin adı Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun kısaltması olan "TOGG" logosuyla tanıtıldı

27.12.2019 16:57 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin yeni otomobilini tanıttı

'nin merakla beklenen yerli otomobili 'deki Bilişim Vadisi'nde görücüye çıktı. Yeni otomobilin adı Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun kısaltması olan "" logosuyla tanıtıldı.


Tanıtımda TOGG marka yerli otomobilin beyaz renkte sedan ve kırmızı renkte SUV modelleri gösterildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan otomobillerin sahneye çıkmasından sonra kırmızı renkteki TOGG'a bindi ve iki otomobilin ortasında durarak kameralara poz verdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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