Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin yegane arzusu, isteği, Balkanların barışıdır, istikrarıdır" -...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin yegane arzusu, isteği, Balkanların barışıdır, istikrarıdır" -...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Dinleyici detayları - Resmi temasları kapsamında Sırbistan'a gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sremska Raça köyünde toplu açılış ve temel atma törenine iştirak etti.

08.10.2019 18:59

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması

Dinleyici detayları - Resmi temasları kapsamında Sırbistan'a gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sremska Raça köyünde toplu açılış ve temel atma törenine iştirak etti

Kaynak: AA
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