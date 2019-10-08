Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin yegane arzusu, isteği, Balkanların barışıdır, istikrarıdır" -...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Dinleyici detayları - Resmi temasları kapsamında Sırbistan'a gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sremska Raça köyünde toplu açılış ve temel atma törenine iştirak etti.
08.10.2019 18:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması
Dinleyici detayları - Resmi temasları kapsamında Sırbistan'a gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sremska Raça köyünde toplu açılış ve temel atma törenine iştirak etti
Kaynak: AA