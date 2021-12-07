Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat eksenli büyümesine katkı sunan Katarlı kardeşlerimize biz de gereken desteği... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat eksenli büyümesine katkı sunan Katarlı kardeşlerimize biz de gereken desteği...

AA / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat eksenli büyümesine katkı sunan Katarlı kardeşlerimize biz de gereken desteği veriyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'nin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat eksenli büyümesine katkı sunan Katarlı kardeşlerimize biz de gereken desteği veriyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye olarak Katar ile birlikte tüm Körfez bölgesinin huzur ve esenliğine büyük önem veriyoruz.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak Katar ile birlikte tüm Körfez bölgesinin huzur ve esenliğine büyük önem veriyoruz."

 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani öğle yemeğinde bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani öğle yemeğinde bir araya geldi

AA / Zeynep Rakipoğlu - Son Dakika Haberleri

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