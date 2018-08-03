Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin vakit kaybına tahammülü yoktur. Bizim önümüzde, 2023 hedefleri başlığı altında topladığımız bir yol haritamız var. Son 5 yılda ardı ardına yaşadığımız hadiseler, bazı alanlarda bu yol haritasının gerisinde kalmamıza yol açtı. Önümüzdeki 5 yılda iki kat, üç kat daha fazla çalışarak, daha fazla mesafe katederek bu kaybı telafi etmek mecburiyetindeyiz."