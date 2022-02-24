Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü korumak için verdiği mücadeleyi desteklediğini, biraz önce görüştüğüm Sayın...
AA, Selma Kasap - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü korumak için verdiği mücadeleyi desteklediğini, biraz önce görüştüğüm Sayın Zelenskiy'e de ifade ettim."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü korumak için verdiği mücadeleyi desteklediğini, biraz önce görüştüğüm Sayın Zelenskiy'e de ifade ettim."
AA / Selma Kasap - Güncel