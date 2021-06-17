Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir AB'nin çekim ve güç merkezi olma hedefine ulaşması mümkün değildir"

Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANTALYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi'nde konuştu.