Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin Suriye'de birlikte çalıştığı insanları terörist sıfatıyla...
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
11.03.2020 13:19 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:25
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması
ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (6)
Erdoğan: "Türkiye'nin Suriye'de birlikte çalıştığı insanları terörist sıfatıyla yaftalayan bir Esed var, bir de CHP'nin başındaki zat var"
Kaynak: AA
Haberin Videosu: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin Suriye'de birlikte çalıştığı insanları terörist sıfatıyla...